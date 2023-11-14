Вяльбе — о МОК: они сами приползут на коленях, ещё будут умолять россиян вернуться

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и высший состав организации не могут выражать собственное мнение об участии российских спортсменов на международных соревнованиях. Вяльбе подчеркнула, что позже россиян будут умолять вернуться на международную арену.

«Они же давно уже с этими двойными стандартами. То, что говорит сегодня Бах, не значит, что завтра это будут опять такие же повторенные слова, он может сказать что-то своё, что-то новое придумать. Последнее заявление было о том, что он не очень рад, что мы проводим турниры, что это может повлиять на репутацию и интерес к международным организациям, которые уже существуют давно. Моё глубокое убеждение, что Бах и не только он, но и высший состав МОК не имеют права сказать то, что они хотели бы сказать.

Я уверена, что он как бывший спортсмен хотел бы, чтобы соревновались все, но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Поэтому нужно отменить Россию — они отменили. Но ничего, подождём, они сами приползут на коленях, ещё умолять будут», — приводит слова Вяльбе ТАСС.