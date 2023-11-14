Вяльбе: за последние 3-4 года уже 25 поправок в хартию МОК внесли. Это нормально, что ли?

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который ранее заявил, что спорт не может быть вне политики, но должен оставаться политически нейтральным. Вяльбе подчеркнула, что в МОК постоянно придумывают новые формулировки и меняют принципы, прописанные в Олимпийской хартии.

«Как вы это понимаете? Вне политики, но нейтрален. Так или в политике, или вне политики. Все хотят усидеть на двух, на трёх стульях, сказать так, чтобы никто не понял, придумать новую бумажку. За последние три-четыре года они уже 25 поправок в хартию МОК внесли. Это нормально, что ли?» — приводит слова Вяльбе ТАСС.