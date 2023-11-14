Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв — о Клебо: было бы познавательно просто пройтись с ним рядом

Коростелёв — о Клебо: было бы познавательно просто пройтись с ним рядом
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв высказался о сильных сторонах Йоханнеса Клебо и тех профессиональных качествах, которые он мог бы перенять.

«Мне кажется, Клебо очень хорошо чувствует дистанцию: где, когда и что. Было бы познавательно просто пройтись с ним рядом. В лыжах вообще очень много решает голова. Бывает, что голова от усталости отключается, сразу начинает ломаться техника и очень много проигрываешь только из-за этого. Головой ты просчитываешь всю дистанцию: где добавить, где притормозить, как пройти спуски, подъёмы, равнину. В этом сезоне, кажется, в Планице, Симен Крюгер и Шур Рёте отыгрывали секунд по 20-30 на подъёмах, а на спусках Клебо снова к ним приезжал исключительно за счёт собственной работы. На подъёмах он даже силы не тратил», — цитирует Коростелёва RT.

Ранее стало известно, что Клебо не примет участия в открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия).

Материалы по теме
Переболевший коронавирусом Клебо пропустит старты в Бейтостолене
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android