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Лыжник Коростелёв рассказал, как использует математику в гонках

Лыжник Коростелёв рассказал, как использует математику в гонках
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Победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв рассказал, как математика помогает его выступлениям.

«Математика учит всё просчитывать. Это такой взаимосвязанный процесс. Помню, когда учился, нам преподаватель обычно говорил на контрольной: первые три человека получат пятёрки. Я тогда научился просчитывать в голове уравнение ещё до того, как расписывал его в тетради. Когда постоянно продумываешь что‑то наперёд, голова привыкает быстро работать. Помню, кстати, как дядя мне говорил, когда я был ещё совсем маленьким, что падение на лыжне можно увидеть за несколько секунд до того, как оно случилось. На чемпионате России в Сыктывкаре, когда Глеб Ретивых упал в повороте, наступив на лыжу белоруса Егора Шпунтова, я реально видел это падение заранее. Правда, и сам не устоял, но мне просто некуда было деться в том повороте», — сказал Коростелёв в интервью RT.

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