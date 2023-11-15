Юлия Ступак пропустит первый этап Кубка России по лыжным гонкам

Олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Юлия Ступак подтвердила, что не выступит на первом этапе Кубка России, который пройдёт в Вершине Тёи в Хакасии, как ранее и сообщал «Чемпионат».

«Я не стартую в Тёе первые старты. Сейчас у меня будет только начинаться вкатка. Я достаточно много пропустила. И мне нужно немного потренироваться», — написала Ступак на своей странице в соцсети.

Кубок России по лыжным гонкам включает в себя семь этапов, которые пройдут в Вершине Тёи, Тюмени (два этапа), Чусовом, Кирово-Чепецке, Мирном, Кировске. Этап в Хакасии начнётся 23 ноября и продлится до 26-го числа.

Напомним его расписание:

23 ноября — 10 км, свободный стиль (женщины);

23 ноября — 15 км, свободный стиль (мужчины);

25 ноября — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины);

26 ноября — 10 км, классический стиль (женщины);

26 ноября — 15 км, классический стиль (мужчины).