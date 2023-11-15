Карлссон — о разнице в заработках: к тем, кто на вершине, деньги текут со всех сторон

Чемпионка мира — 2019, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала проблему большой разницы в заработках топовых и рядовых спортсменов.

«Именно уровень ниже верхнего очень нуждается в призовых деньгах, и я думаю, что к этому следует приложить больше усилий. Я всё ещё верю в возможность работы с широкой массой таким образом. Людей, которые могут зарабатывать на жизнь катанием на лыжах, не так уж и много, а к тем, кто находится на вершине, деньги текут со всех сторон», — сказала Карлссон SVT.

Шведские лыжники не первый раз поднимают вопрос низких призовых. Так, недовольство озвучивалось после старта прошлого сезона в Бруксвалларне, где победители гонок получили по 1500 шведских крон (чуть больше 12 тыс. рублей. — Прим. «Чемпионата»).