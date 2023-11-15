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Этап Кубка России в Тюмени могут перенести из-за тёплой погоды

Этап Кубка России в Тюмени могут перенести из-за тёплой погоды
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Заместитель директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Андрей Кайзер сообщил, что решение о переносе второго этапа Кубка России по лыжным гонкам, который должен пройти в Тюмени, будет принято в начале следующей недели.

«Решение о переносе будет приниматься Федерацией лыжных гонок России. Скорее всего, оно будет принято в начале следующей недели», — приводит слова Кайзера «Матч ТВ».

Этап Кубка России может быть перенесён из-за слишком тёплой погоды. В Тюмени днём и ночью держится температура от +2 до +5 градусов по Цельсию.

Этап Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени запланирован на период с 1 по 3 декабря. Первый этап соревнований примет Вершина Тёи с 23 по 26 ноября.

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