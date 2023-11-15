Иван Якимушкин пригласил Петтера Нортуга в Вершину Тёи

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Иван Якимушкин обратился к двукратному олимпийскому чемпиону, 13-кратному чемпиону мира, норвежцу Петтеру Нортугу, который ранее допустил, что может принять участие в отборочных стартах на Кубок мира.

«Говорят, Нортуг в этом году снова будет принимать участие в стартах FIS после долгого перерыва. У меня на будущее планы те же, поэтому надо соответствовать. Ну а пока пусть берёт своих друзей и к нам в Вершину Тёи приезжает, снега полно, и даже тёплые туалеты есть», — написал Якимушкин в своём телеграм-канале.

Напомним, легендарный норвежский лыжник не принимал участия в официальных стартах с декабря 2018 года. Однако Нортуг неоднократно бегал марафонские дистанции и приезжал на коммерческие гонки. В январе 2024 года Петтеру исполнится 38 лет.

С 23 по 26 ноября в Вершине Тёи пройдёт первый этап Кубка России по лыжным гонкам.