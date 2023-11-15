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«Мне дали коробку рыбы и две колбаски». В Швеции пожаловались на низкие призовые

«Мне дали коробку рыбы и две колбаски». В Швеции пожаловались на низкие призовые
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Шведский лыжник Симон Андерссон рассказал о призовых за шестое место на внутренних стартах. В прошлом году шведские спортсмены уже жаловались на низкие призовые на внутренних соревнованиях, которые являются отборочными на Кубок мира. За победу в гонке лыжник получал 1500 шведских крон, что равняется примерно 12,5 тысячи рублей.

«За шестое место в гонке мне дали коробку рыбы и две колбаски. Это здорово, но за квартиру этим не заплатишь», – приводит слова Андерссона SVT.

«Я побывал в офисе лыжной ассоциации, и у меня такое ощущение, что некоторые люди совершенно не знают о том, что мы зарабатываем так мало денег. Кто-то слишком плохо справляется со своей работой, потому что мы, те, кто активно выступает, должны лучше поощряться материально», — добавил Карл Йохан Вестберг.

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