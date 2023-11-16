Дарья Непряева: из-за фамилии на меня возлагают очень большую ответственность

Российская лыжница Дарья Непряева высказалась по поводу ответственности из-за титулованной сестры Натальи.

«Из-за фамилии на меня возлагают очень большую ответственность, но я к этому спокойно отношусь, потому что знаю: у меня свой путь. Все адекватные люди понимают, что не надо навешивать на меня медали. Есть много девушек моего года, которые бегают так же или даже лучше, но к ним нет такого пристального внимания. Я от этого абстрагируюсь и совершенно спокойна. И родители совершенно на меня не давят, понимают, что я другая, как и Наташа. У каждой своя дорога», — приводит слова Дарьи Непряевой «РИА Новости Спорт».

Наталья Непряева выиграла золото Олимпийских игр в Пекине – 2022 в эстафете 4х5 км, а также является двукратной чемпионкой мира (Мадона – 2019, Валь-ди-Фьемме – 2021).