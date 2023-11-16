Андерс Окланд: причина конфликта Клебо с федерацией в том, что лыжные гонки не развиваются

Чемпион Олимпийских игр 2002 года и чемпион мира — 2003 в эстафете норвежский лыжник Андерс Окланд высказал мнение по поводу современного состояния лыжных гонок и конфликтов Йоханнеса Клебо и других норвежских спортсменов с национальной федерацией.

«Причина всех этих конфликтов в том, что лыжные гонки не развиваются. Сегодняшний мир отличается от мира 1980-х годов. Модель сборной хороша, но устарела. Её нужно развиваться, что нужно было сделать давно», — цитирует Окланда Aftenposten.

Напомним, конфликт Клебо и Норвежской ассоциации лыжного спорта был связан с отказом спортсмена подписывать контракт на условиях федерации. В итоге спортсмен подписал стандартное соглашение, подразумевающее свободу от контрактных обязательств в дни, когда спортсмен не участвует в стартах.