Действующая обладательница Кубка мира Тириль Уднес Венг пропустит старт сезона

27-летняя норвежская лыжница Лотта Уднес Венг сообщила, что её сестра – двукратная чемпионка мира в эстафетах, действующая обладательница Кубка мира Тириль Уднес Венг не выступит на традиционном открытии международного лыжного сезона в Бейтостолене, а также на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), который пройдёт с 24 по 26 ноября.

Спортсменка пока не восстановилась от последствий коронавируса. По словам Лотты, Тириль последние 10 дней провела в постели.

«Коронавирус её выбил, и, вероятно, ей придётся потратить некоторое время, чтобы прийти в себя. К счастью, у неё есть допуск на этапы до Рождества, поэтому ей не придётся нервничать», — приводит слова Венг NRK.

Отметим, что в программу соревнований первого этапа КМ вошли классические спринты, разделки и коньковые масс-старты.