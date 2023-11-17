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Тренер сборной Норвегии — о конфликте с Клебо: грустно, что мы становимся пушечным мясом

Тренер сборной Норвегии — о конфликте с Клебо: грустно, что мы становимся пушечным мясом
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен прокомментировал конфликт пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо с Норвежской ассоциацией лыжного спорта, выступив в защиту федерации. По мнению тренера, раскол спортсмена и сборной не должен иметь последствий на уровне человеческих отношений.

«Я работаю на Федерацию, и мне грустно, что мы становимся пушечным мясом. Мне жаль, что критика в адрес Федерации настолько несбалансирована. Я дважды сказал ему (Клебо — Прим. «Чемпионата»): к Руке будут действовать определённые правила, и если нам будет что сказать друг другу, мы это сделаем.

Йоханнес не стал для нас чужаком, и я думаю, что он хотел бы быть частью команды. Я надеюсь и верю, что он будет скучать по мне и ребятам», — цитирует Монсена VG.

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