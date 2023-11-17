Александр Большунов пропустит спринт на Кубке Хакасии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не примет участие в спринте на Кубке Хакасии, который пройдёт с 17 по 18 ноября.

«В спринте он принимать участия не будет, предварительно заявились на коньковую гонку. Решение об участии в ней Александр примет утром перед стартом», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Напомним, в первый день соревнований пройдёт спринт классическим стилем, а во второй день спортсмену выступят в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Напомним, ранее Большунов сообщил, что испытывает проблемы со спиной. С 23 по 26 ноября пройдёт первый этап Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи.