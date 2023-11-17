Маркус Грате и Йонна Сундлинг выиграли спринт в Йелливаре

Сегодня, 17 ноября в Йелливаре (Швеция) прошли гонки по спринту у мужчин и женщин. В финальном забеге у мужчин первое место занял Маркус Грате, преодолевший дистанцию в 1,2 км за 2.39,76. У женщин выиграла Йонна Сундлинг с результатом 3.03,71.

Открытие сезона. Йелливаре (Швеция)

Спринт, классический стиль. Женщины, финал

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.03,71.

2. Эмма Рибом (Швеция) +0,05.

3. Майя Дальквист (Швеция) +2,80.

4. Фрида Карлссон (Швеция) +3,20.

5. Йоханна Хагстрём (Швеция) +3,91.

6. Надине Фендрих (Швейцария) +7,26.

Открытие сезона. Йелливаре (Швеция)

Спринт, классический стиль. Мужчины, финал

1. Маркус Грате (Швеция) — 2.39,76.

2. Эдвин Ангер (Швеция) +1,00.

3. Алвар Мюльбак (Швеция) +2,79.

4. Калле Хальфварссон (Швеция) +4,07.

5. Эмиль Даниэльссон (Швеция) +7,21.

6. Грэм Ритчи (Канада) +9,91.