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Ольга Царёва и Ермил Вокуев стали победителями спринта на «Хибинской гонке»

Ольга Царёва и Ермил Вокуев стали победителями спринта на «Хибинской гонке»
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17 ноября в Кировске (Мурманская область) состоялись состязания по спринту в рамках всероссийских соревнований «Хибинская гонка-2023». У мужчин победу одержал Ермил Вокуев с результатом 3.17,20. У женщин на первом месте гонку завершила Ольга Царёва (3.54,32).

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка — 2023»
Мужчины, спринт, классический стиль, финал

1. Ермил Вокуев — 3.17,20.
2. Владислав Афанасьев +0,33.
3. Андрей Краснов +0,58.
4. Алексей Виценко +1,96.
5. Степан Дуркин +5,25.
6. Александр Гребенько +27,25.

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка — 2023»
Женщины, спринт, классический стиль, финал

1. Ольга Царёва — 3.54,32.
2. Милена Габушева +0,45.
3. Анастасия Власова +1,04.
4. Ольга Вокуева +3,46.
5. Светлана Николаева +3,49.
6. Дарья Канева +5,65.

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