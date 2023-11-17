Ольга Царёва и Ермил Вокуев стали победителями спринта на «Хибинской гонке»

17 ноября в Кировске (Мурманская область) состоялись состязания по спринту в рамках всероссийских соревнований «Хибинская гонка-2023». У мужчин победу одержал Ермил Вокуев с результатом 3.17,20. У женщин на первом месте гонку завершила Ольга Царёва (3.54,32).

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка — 2023»

Мужчины, спринт, классический стиль, финал

1. Ермил Вокуев — 3.17,20.

2. Владислав Афанасьев +0,33.

3. Андрей Краснов +0,58.

4. Алексей Виценко +1,96.

5. Степан Дуркин +5,25.

6. Александр Гребенько +27,25.

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка — 2023»

Женщины, спринт, классический стиль, финал

1. Ольга Царёва — 3.54,32.

2. Милена Габушева +0,45.

3. Анастасия Власова +1,04.

4. Ольга Вокуева +3,46.

5. Светлана Николаева +3,49.

6. Дарья Канева +5,65.