Хейди Венг выиграла классическую разделку на открытии лыжного сезона в Бейтостолене

В Бейтостолене (Норвегия) состоялась женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках традиционного открытия лыжного сезона. Её победительницей стала бронзовый призёр Олимпиады-2014, пятикратная чемпионка мира норвежка Хейди Венг.
Лыжные гонки. Открытие сезона в Бейтостолене. Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Женщины
1. Хейди Венг (Норвегия) – 26.43,6.
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – отставание 4,7 секунды.
3. Маргрете Бергане (Норвегия) + 23,1.
4. Дельфин Клодель (Франция) + 38,2.
5. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) + 47,9.
6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) + 52,8.
Напомним, в свою очередь российские лыжники пропустят уже второй международный сезон подряд по решению FIS из-за ситуации на Украине.