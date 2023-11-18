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Вальнес выиграл разделку на открытии сезона в Бейтостолене, британец Масгрэйв стал 3-м

Вальнес выиграл разделку на открытии сезона в Бейтостолене, британец Масгрэйв стал 3-м
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В Бейтостолене (Норвегия) состоялась мужская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках традиционного открытия лыжного сезона. Его победителем стал олимпийский чемпион 2022 года и чемпион мира 2021 года в командном спринте, норвежский лыжник Эрик Вальнес.

Лыжные гонки. Открытие сезона в Бейтостолене. Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Мужчины

1. Эрик Вальнес (Норвегия) – 23.03,5.
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – отставание 18,3 секунды.
3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) + 22,3.
4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 28,1.
5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 35,9.
6. Хенрик Дённестад (Норвегия) + 38,6….
11. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 46,0.

Напомним, российские лыжники пропустят уже второй международный сезон подряд по решению FIS из-за ситуации на Украине.

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