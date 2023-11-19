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Царёва и Белов выиграли разделки на Всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка»

В Кировске прошли гонки с раздельным стартом в свободном стиле в рамках Всероссийских соревнований «Хибинская гонка». У женщин победительницей соревнований стала неоднократная чемпионка России 33-летняя Ольга Царёва, у мужчин – Евгений Белов.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская гонка». Гонка с раздельным стартом, свободный стиль

Женщины, 10 км

1. Ольга Царёва – 27.48,0.

2. Анна Суркова – отставание 19,0 секунды.

3. Ольга Вокуева +31,9.

4. Светлана Заборская +38,8.

5. Дарья Белослудцева +48,3.

6. Анна Корякова +49,0.

Мужчины, 15 км

1. Евгений Белов – 35.25,2.

2. Дмитрий Кондрашов – отставание 17,0 секунды.

3. Александр Гребенько +26,6.

4. Евгений Кудрявцев +35,6.

5. Андрей Алипкин +53,7.

6. Андрей Зародов +1.03,3.