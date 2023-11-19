Царёва и Белов выиграли разделки на Всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка»
В Кировске прошли гонки с раздельным стартом в свободном стиле в рамках Всероссийских соревнований «Хибинская гонка». У женщин победительницей соревнований стала неоднократная чемпионка России 33-летняя Ольга Царёва, у мужчин – Евгений Белов.
Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская гонка». Гонка с раздельным стартом, свободный стиль
Женщины, 10 км
1. Ольга Царёва – 27.48,0.
2. Анна Суркова – отставание 19,0 секунды.
3. Ольга Вокуева +31,9.
4. Светлана Заборская +38,8.
5. Дарья Белослудцева +48,3.
6. Анна Корякова +49,0.
Мужчины, 15 км
1. Евгений Белов – 35.25,2.
2. Дмитрий Кондрашов – отставание 17,0 секунды.
3. Александр Гребенько +26,6.
4. Евгений Кудрявцев +35,6.
5. Андрей Алипкин +53,7.
6. Андрей Зародов +1.03,3.
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