Елена Вяльбе рассказала о задачах российских лыжников в новом сезоне

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась по поводу задач, которые ставят себе российские лыжники в новом сезоне.

«Задачи каждый спортсмен, конечно, ставит сам себе вместе со своим тренером. У нас в этом году два главных старта. Ну, один всегда, к чему спортсмен наиболее должен готовиться, это спартакиады сильнейших и чемпионат страны. Но Кубок страны это как раньше у нас был Кубок мира, сейчас это Кубок страны. И мы знаем, что каждый спортсмен тоже готовится к этому. Все хотят выиграть тотальный кубок. Это понятно тоже. Это не только материальная сторона, где ты можешь поправить своё материальное положение, но это всё-таки статус. И если ты даже в тройке, как говорится, в тотале, то значит, ты был на правильном пути и всё с тренером у вас получилось.

Наверное, у каждого спортсмена всё-таки есть свои задачи. Кому-то нужно выиграть, кому-то нужно попасть в шестёрку, кому-то, может быть, попасть в десятку в России, потому что у нас и у мужчин, и у женщин достаточно серьёзная конкуренция. И так просто здесь с кондачка никто нигде не выиграет», — сказала Вяльбе на YouTube-канале «РТС Новости Хакасия».