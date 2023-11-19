Вяльбе — об отстранении России: дедушка Сэм сказал чиновникам, что у нас политика такая

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о перспективах попадания российских спортсменов на Олимпийские игры.

«Если говорить о маленьких мелких функционерах или, если говорить конкретно там о тренерах других команд и о спортсменах, безусловно, кому-то вообще всё равно, есть мы — нет нас. Нас кто-то понимает, что спорт просто в целом теряет, когда нет лидеров. Мы являемся таковыми. Если говорить о больших функционерах. Но у них тоже есть дедушка Сэм, который сказал — у нас политика такая, ничего против никто сказать не может. Поэтому убытки у вас там или ещё что-то, это никого не волнует.

Но я много раз говорила, — это очень горько, но это не горе. Поэтому нам нужно, вот у нас есть свои сейчас задачи, есть свои цели, мы должны их реализовывать, мы должны тренироваться, несмотря ни на что. Бог не даёт человеку больше, чем он сможет вынести. Значит, он решил, что нас нужно сейчас так проверить, а мы должны быть сильными и стараться.

Мы всё равно готовимся к Олимпийским играм. То есть я никогда не скажу спортсменам, — нет, ребята, все мы точно знаем, мы никуда не поедем. Мы точно узнаем за 10 дней до открытия Олимпийских игр, когда всех пускают на Олимпийские игры», — сказала Вяльбе на YouTube-канале «РТС Новости Хакасия».