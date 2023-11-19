Вяльбе: наказывают не спортсменов, а президента России. Хотят больше надавить на больное

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об Играх дружбы и целях их проведения.

«Я не хочу думать о том, что Игры дружбы — это альтернатива, что мы делаем для Международного олимпийского комитета альтернативу. Нет, мы не делаем. Мы делаем так, чтобы наши спортсмены не чувствовали себя ущемлёнными, потому что сейчас это же даже не наказание спортсменов, это наказание нашего президента страны. Все прекрасно знают, весь мир знает, как он относится к спорту. И ещё больше где-то надавить, вроде как на больное», — сказала Вяльбе на YouTube-канале «РТС Новости Хакасия».

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге. Ранее МОК призвал национальные олимпийские комитеты не принимать участия в соревнованиях.