Елена Вяльбе: любые санкции только крепче нас делают, мы становимся сплочённее

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о роли санкций в жизни российских спортсменов.

«Как я отнесусь, если один из лидеров скажет — я хочу выступать под нейтральным статусом? Во-первых, я, конечно, очень надеюсь, что у нас таких не будет. Это для меня будет просто, мне кажется, удар ниже пояса и в спину, и везде… Потому что я почему-то уверена, что лыжники — они патриоты своей страны, потому что это всё-таки сейчас несравнимо с тем, что было шесть лет назад, когда мы в Корею ехали, это, безусловно, несравнимо с Китаем, где мы всё-таки имели там хотя бы музыку Чайковского и флаг Олимпийского комитета России.

Это абсолютно другое. Это совсем другие вещи. Хотя сейчас уже легко рассуждать, когда прошло время, когда уже что-то осознаёшь. Мне кажется, если бы наша страна уже начиная с 2016 года, когда нас первый раз без флага, без гимна отправили на Олимпийские игры, если бы мы тогда уже встали в позу и сказали нет, может быть, и сейчас была бы другая ситуация, потому что это всё-таки, знаете, люди всегда смотрят. Если они на это согласились прекрасно, можно дальше, дальше и дальше, и дальше.

А вообще всё-таки все эти санкции, мне кажется, вообще любые санкции не касаемо спорта, они только нас делают крепче. Это реально так. И мне кажется, мы становимся более сплочёнными», — сказала Вяльбе на YouTube-канале «РТС Новости Хакасия».