Елена Вяльбе: век спортсмена короток? У ребят на СВО, может быть, ещё короче

Советская и российская лыжница, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о спортсменах, которые из-за короткой продолжительности карьеры меняют спортивное гражданство.

«Век спортсмена короток? Я бы сейчас не стала эти слова вообще произносить, потому что ребята, которые находятся на СВО, у них, может быть, ещё короче, просто не какой-то век рабочий, а именно жизненный. Поэтому сейчас это как аргумент я не хочу слышать. И я очень хочу верить, что реально у нас спортсмены понимают всю эту ситуацию и просто должны выйти с честью и достоинством из всего этого, чтобы потом было не стыдно жить в этой стране и смотреть людям в глаза», — сказала Елена Вяльбе на YouTube-канале «РТС Новости Хакасия».