Кубок мира по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание этапов, календарь соревнований

В ноябре стартует сезон-2023/2024 Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с его расписанием.
Лыжные гонки. Расписание этапов Кубка мира – 2023/2024
Первый этап. Рука, Финляндия
24 ноября – спринт, классический стиль
25 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль
26 ноября – 20 км, масс-старт, свободный стиль
Второй этап. Елливаре, Швеция
2 декабря – 10 км, свободный стиль
3 декабря – эстафета, 4x7,5 км
Третий этап. Тронхейм, Норвегия
15 декабря – спринт, свободный стиль
16 декабря – 20 км, скиатлон
17 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль
Многодневка «Тур де Ски»
Первый этап. Тоблах, Италия
30 декабря – спринт, свободный стиль
31 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль
1 января – 25 км, преследование, свободный стиль (дистанция может быть сокращена до 20 км)
Второй этап. Давос, Швейцария
3 января – спринт, свободный стиль
4 января – 20 км, преследование, классический стиль
Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
6 января – 15 км, масс-старт, классический стиль
7 января – гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
Чктвёртый этап. Оберхоф, Германия
19 января – спринт, классический стиль
20 января – 20 км, масс-старт, классический стиль
21 января – эстафета, 4x7,5 км
Пятый этап. Гомс, Швейцария
26 января – смешанная эстафета, 4x5 км
27 января – спринт, свободный стиль
28 января – 20 км, масс-старт, свободный стиль
Шестой этап. Кэнмор, Канада
9 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
10 февраля – спринт, свободный стиль
11 февраля – 20 км, масс-старт, классический стиль
13 февраля – спринт, классический стиль
Седьмой этап. Миннеаполис, США
17 февраля – спринт, свободный стиль
18 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
Восьмой этап. Лахти, Финляндия
1 марта – командный спринт, классический стиль
2 марта – 20 км, раздельный старт, классический стиль
3 марта – спринт, свободный стиль
Девятый этап. Хольменколлен, Норвегия
9 марта – 50 км, масс-старт, женщины, классический стиль
10 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль
10-й этап. Драммен, Норвегия
Спринт, классический стиль
11-й этап. Фалун, Швеция
15 марта – спринт, классический стиль
16 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль
17 марта – 20 км, масс-старт, свободный стиль