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Кубок мира по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание этапов, календарь соревнований

В ноябре стартует сезон-2023/2024 Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с его расписанием.

Лыжные гонки. Расписание этапов Кубка мира – 2023/2024

Первый этап. Рука, Финляндия

24 ноября – спринт, классический стиль

25 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль

26 ноября – 20 км, масс-старт, свободный стиль

Второй этап. Елливаре, Швеция

2 декабря – 10 км, свободный стиль

3 декабря – эстафета, 4x7,5 км

Третий этап. Тронхейм, Норвегия

15 декабря – спринт, свободный стиль

16 декабря – 20 км, скиатлон

17 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль

Многодневка «Тур де Ски»

Первый этап. Тоблах, Италия

30 декабря – спринт, свободный стиль

31 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль

1 января – 25 км, преследование, свободный стиль (дистанция может быть сокращена до 20 км)

Второй этап. Давос, Швейцария

3 января – спринт, свободный стиль

4 января – 20 км, преследование, классический стиль

Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия

6 января – 15 км, масс-старт, классический стиль

7 января – гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

Чктвёртый этап. Оберхоф, Германия

19 января – спринт, классический стиль

20 января – 20 км, масс-старт, классический стиль

21 января – эстафета, 4x7,5 км

Пятый этап. Гомс, Швейцария

26 января – смешанная эстафета, 4x5 км

27 января – спринт, свободный стиль

28 января – 20 км, масс-старт, свободный стиль

Шестой этап. Кэнмор, Канада

9 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

10 февраля – спринт, свободный стиль

11 февраля – 20 км, масс-старт, классический стиль

13 февраля – спринт, классический стиль

Седьмой этап. Миннеаполис, США

17 февраля – спринт, свободный стиль

18 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

Восьмой этап. Лахти, Финляндия

1 марта – командный спринт, классический стиль

2 марта – 20 км, раздельный старт, классический стиль

3 марта – спринт, свободный стиль

Девятый этап. Хольменколлен, Норвегия

9 марта – 50 км, масс-старт, женщины, классический стиль

10 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль

10-й этап. Драммен, Норвегия

Спринт, классический стиль

11-й этап. Фалун, Швеция

15 марта – спринт, классический стиль

16 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль

17 марта – 20 км, масс-старт, свободный стиль