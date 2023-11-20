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Нортуг: Большунов включит последнюю передачу, когда сможет вновь встретиться с Клебо

Нортуг: Большунов включит последнюю передачу, когда сможет вновь встретиться с Клебо
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований.

«Мне было бы не очень интересно выступать на Кубке России, если бы я был Большуновым, большой звездой. Должно быть, для россиян отстранение — это ужасная ситуация, но они должны взглянуть на ситуацию со стороны. Есть причина, по которой им не разрешают выступать на международной арене.

Вернётся ли Большунов ослабленным? Думаю, он тот, кто способен включить переключатель, когда появится возможность. Он включит последнюю передачу, когда будет знать, что дверь открыта и он может вновь встретиться на лыжне с Клебо. Он выполняет свою работу на тренировках. Он просто должен оставаться в форме», — приводит слова Нортуга Nettavisen.

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