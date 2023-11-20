Менеджер сборной Швеции объяснил отсутствие 17-летнего вундеркинда в составе команды

17-летний швед Алвар Мюльбак, считающийся восходящей звездой лыжного спорта, не получил места в национальной команде на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Решение не включать Мюльбака в состав прокомментировал менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Быстрём.

«Результат Альвара оказался не выдающимся, как требовалось. Два восьмых места для 17-летнего парня – это здорово, но недостаточно для Кубка мира», — цитирует Андерса Быстрёма Expressen.

Напомним, на стартах в Йелливаре (Швеция) Мюльбак занял третье место в спринте и дважды пришёл к финишу восьмым в раздельных гонках классикой и свободным стилем. Первый этап Кубка мира начнётся 24 ноября и продлится до 26-го числа.