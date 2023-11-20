«Полный отстой!» Американский журналист — об отсутствии россиян на Кубке мира

Американский журналист Натаниэль Херц высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований.

«Российских лыжников не было на предсезонных стартах в Финляндии, как это постоянно случалось в прошлые годы, и они выступали у себя, будто навсегда остались в стороне. Это какое-то сумасшествие. Я думал, написать ли об этом историю. То, что их лишили возможности показывать гордость нации и доминацию через спорт, — это абсолютно уместно. Но это полный отстой! Нет Большунова, Непряевой, Терентьева… За этими ребятами весело наблюдать.

Мы лишились этой изюминки в лыжных гонках, нет той особенной группы ребят, которые не говорят по-английски, выглядят сдержанными, недружелюбными и заполняют эту нишу в рассказах журналистов. То, что их нет с нами, — это отстой. Конечно, на фоне последствий конфликта проблема освещения лыжных гонок в прессе меркнет. Но то, что россияне выступают где-то отдельно у себя, — это грустное отражение происходящего в нынешнее время», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.