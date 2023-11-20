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Кершоу — об отстранении россиян: будущим суперзвёздам мешают в развитии

Кершоу — об отстранении россиян: будущим суперзвёздам мешают в развитии
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Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался о проблемах российского лыжного спорта в условиях отстранения от международных соревнований.

«В прошлые годы огромный поток российских лыжников отправлялся на предсезонные старты в Финляндию. И я говорю не только о традиционных предсезонных соревнованиях в Муонио. Помню, как я посещал местечко Саариселькя, и со мной выступало море россиян на старте категории FIS. А это первая неделя ноября.

Мы лишились этой огромнейшей группы мотивированных лыжников из России. Я даже не говорю о ребятах с Кубка мира – Большунове, Устюгове. Развитие у них поставлено на паузу, потому что они не могут соревноваться с финнами, норвежцами на предсезонных турнирах. Многие ребята вынуждены пробиваться через такие соревнования годами перед тем, как попадают на Кубок мира. Будущим суперзвёздам мешают в развитии», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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