Кершоу — об отстранении россиян: будущим суперзвёздам мешают в развитии

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался о проблемах российского лыжного спорта в условиях отстранения от международных соревнований.

«В прошлые годы огромный поток российских лыжников отправлялся на предсезонные старты в Финляндию. И я говорю не только о традиционных предсезонных соревнованиях в Муонио. Помню, как я посещал местечко Саариселькя, и со мной выступало море россиян на старте категории FIS. А это первая неделя ноября.

Мы лишились этой огромнейшей группы мотивированных лыжников из России. Я даже не говорю о ребятах с Кубка мира – Большунове, Устюгове. Развитие у них поставлено на паузу, потому что они не могут соревноваться с финнами, норвежцами на предсезонных турнирах. Многие ребята вынуждены пробиваться через такие соревнования годами перед тем, как попадают на Кубок мира. Будущим суперзвёздам мешают в развитии», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.