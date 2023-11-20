Кершоу: Большунов войдёт в историю как легенда лыжных гонок, даже если больше не выступит

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу высказался о трёхкратном олимпийском чемпионе, чемпионе мира в скиатлоне, двукратном обладателе Кубка мира, двукратном победителе лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» Александре Большунове в контексте недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Большунов в любом случае войдёт в историю как легенда лыжных гонок, даже если никогда больше не выступит на международных соревнованиях. Но он, конечно, вернётся», — сказал Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.

Напомним, 19 ноября Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках Кубка Хакасии по лыжным гонкам.