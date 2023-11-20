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Стал известен состав женской сборной Норвегии на первый этап Кубка мира в Руке

Стал известен состав женской сборной Норвегии по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира – 2023/2024, который пройдёт с 24 по 26 ноября в Руке (Финляндия).

Напомним, двукратная чемпионка мира в эстафетах, действующая обладательница Кубка мира норвежка Тириль Уднес Венг пропустит старт КМ, она ещё не оправилась от последствий коронавирусной инфекции.

Лыжные гонки. Состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира. Женщины

Маргрете Бергане

Лотта Уднес Венг

Ингрид Гульбрандсен

Кристине Ставос Шистад

Анна Свендсен

Кристин Эустгулен Фоснес

Анне Кьерсти Кальво

Астрид Эйре Слинн

Хейди Венг

Ане Аппельквист Стенсет.

Отметим, что в программу соревнований первого этапа КМ вошли классические спринты, разделки и коньковые масс-старты.