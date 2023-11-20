Девон Кершоу объяснил, кому выгодны отстранение России и запрет на фтор

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу поразмышлял о том, как запрет на фтор в лыжных гонках отразится на конкуренции на Кубке мира.

«В этом сезоне нас вновь ждёт доминирование норвежцев, особенно у мужчин. Слава богу, что у женщин есть конкуренция. И у меня есть подозрение, что после запрета на фтор и решения не возвращать Россию на Кубок мира преимущество больших команд только возрастёт. Всё-таки фтор является отличным уравновешивающим фактором, когда температура поднимается выше нуля и становится грязно.

Характеристики и подготовка лыж теперь будут играть ещё бóльшую роль, чем прежде. Ещё раз вернёмся к отстранению России, которая была бы способна играть по этим правилам. Да, у них нет доступа к производству лыж, но у них прекрасно подготовленный технический персонал. Убираете эту команду, и… Канада, США, Швейцария и другие маленькие команды, пусть и с богатой историей, просто не имеют в распоряжении 250 пар тестовых лыж», — сказал Кершоу в эфире FasterSkier.