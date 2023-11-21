Бородавко: слова Иверсена о российских лыжниках не повлияют на позицию FIS

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова норвежского лыжника Эмиля Иверсена, который ранее заявил, что отстранение россиян от международных соревнований негативно сказывается на лыжном спорте. Бородавко отметил, что слова норвежца вряд ли повлияют на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о возможном возвращении российских спортсменов.

«Я думаю, что слова Иверсена не повлияют на позицию международной федерации. Это только его частное мнение. По всем действиям FIS видно, кто управляет её работой и откуда идёт давление. Это всё звенья одной цепи. Частные мнения отдельных спортсменов сейчас ничего не значат. Спорт уже включён в большую политику, и только на высоком политическом уровне будут определять, допустить нас к участию в международных соревнованиях или нет», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».