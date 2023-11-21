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CAS дисквалифицировал чемпионку России по лыжным гонкам на 12 месяцев

CAS дисквалифицировал чемпионку России по лыжным гонкам на 12 месяцев
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Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу призёра чемпионата мира-2013 года, чемпионки мира среди молодёжи, чемпионки России по лыжным гонкам Марии Гущиной. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Российская лыжница обвинялась в манипуляциях с кровью и её компонентами. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства 23 июня 2022 года вынес спортсменке предупреждение. Теперь же решением Спортивного арбитражного суда вместо предупреждения к лыжнице применяется дисквалификация.

«Спортивный арбитражный суд вынес решение о дисквалификации Спортсменки на срок 12 месяцев с даты вынесения решения CAS, а именно с 27 октября 2023 года», — сообщается на сайте РУСАДА.

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