Фото: норвежский двоеборец пожаловался на затаптывающих трассы пешеходов

Норвежский двоеборец Каспер Моэн Флатла выразил своё возмущение людьми, затаптывающими лыжные трассы. На странице атлета в соцсети X (ранее Twitter) появилась фотография двух мужчин, которые куда-то идут по подготовленному лыжному склону.

Фото: Фото из соцсетей Каспера Моэна Флатлы

​«Может кто-нибудь объяснить мне, что такого хорошего в походах по свежеукатанным лыжным тропам?» — написал спортсмен.

По мнению Каспера Моэна Флатлы проблема состоит в том, что для пешеходов не оборудованы отдельные маршруты, которые бы не пересекались с трассами для спортсменов. Он считает, что несмотря на то, что лыжников часто раздражают люди, которые топчут склоны, спортсмены должны иметь возможность без злости общаться с пешеходами.

Первый этап Кубка мира по лыжному двоеборью пройдёт в Руке (Финляндия) 24-26 ноября.