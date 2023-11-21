22-летняя норвежская лыжница Фоссесхолм рассказала, что думала о завершении карьеры

Чемпионка мира 2021 года в эстафете 22-летняя норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм рассказала, что задумывалась о завершении карьеры в межсезонье.

«Этой осенью было непросто, психологически мне пришлось тяжело. Путь к вершине не бывает прямым, он извилист. Но я получила хорошую помощь. Сейчас дела складываются гораздо лучше. Я снова получаю удовольствие от тренировок.

Конечно, я задумывалась о завершении карьеры. Думаю, это не так противоестественно, когда ты утомляешься и не получаешь результата от своей работы. Были мысли о том, что лучше бы я вообще не занималась лыжами. Тогда я сделала перерыв и почувствовала облегчение. Но потом стала сожалеть об этом, потому что я не из тех, кто привык сдаваться. Лыжный спорт — это то, что я люблю больше всего на свете", — приводит слова Фоссесхолм TV2.