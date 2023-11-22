Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи

С 23 по 26 ноября в Вершине Тёи пройдёт первый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Лыжные гонки. Кубок России сезона-2023/2024.

Первый этап. Вершина Тёи. Расписание соревнований

23 ноября

07:00 — 10 км, свободный стиль (женщины)

08:45 — 15 км, свободный стиль (мужчины)

25 ноября

07:00 — спринт, свободный стиль, квалификация (женщины)

07:30 — спринт, свободный стиль, квалификация (мужчины)

09:00 — спринт, свободный стиль, финал (женщины)

09:25 — спринт, свободный стиль, финал (мужчины)

26 ноября

07:00 — 10 км, классический стиль (женщины)

08:45 — 15 км, классический стиль (мужчины)

Российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.