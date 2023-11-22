Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи
С 23 по 26 ноября в Вершине Тёи пройдёт первый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Лыжные гонки. Кубок России сезона-2023/2024.
Первый этап. Вершина Тёи. Расписание соревнований
23 ноября
07:00 — 10 км, свободный стиль (женщины)
08:45 — 15 км, свободный стиль (мужчины)
25 ноября
07:00 — спринт, свободный стиль, квалификация (женщины)
07:30 — спринт, свободный стиль, квалификация (мужчины)
09:00 — спринт, свободный стиль, финал (женщины)
09:25 — спринт, свободный стиль, финал (мужчины)
26 ноября
07:00 — 10 км, классический стиль (женщины)
08:45 — 15 км, классический стиль (мужчины)
Российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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