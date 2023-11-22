Александр Большунов подтвердил, что выступит в первой гонке Кубка России сезона-2023/2024

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов подтвердил своё участие в гонке на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Вершине Тёи. Гонка состоится завтра, 23 ноября.

«Да, завтра я стартую. Что касается остальных гонок первого этапа, то всё будет зависеть от самочувствия. Посмотрим, как первая гонка пройдёт. У меня подготовка к сезону смазанной оказалась, так что загадывать пока не буду», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, из-за проблем со спиной Большунов пропустил спринт в рамках Всероссийских соревнований «Кубок Хакасии» по лыжным гонкам. Позже спортсмен принял участие в коньковой разделке на 10 км и стал победителем гонки.