Эдвин Ангер рассказал о планах на новый сезон

21-летний шведский лыжник Эдвин Ангер, дебютировавший на Кубке мира сезона-2022/2023, рассказал о планах на предстоящий соревновательный год. В прошлом сезоне спортсмен отметился победой в смешанной эстафете и четырежды занимал 4-е место в спринте (три раза — индивидуально, один — в команде).

«Тогда меня немного расстраивало то, что я туда (на подиум — Прим. „Чемпионата) так и не попал. Но, оглядываясь назад, это был отличный сезон. Если я смогу провести аналогичный сезон в этом году, хотя я и добился прогресса, то, возможно, у меня будет столько же подиумов, сколько и четвёртых мест. Это было бы что-то совершенно другое“, — сказал Ангер в интервью SVT.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Руке (Финляндия) с 24 по 26 ноября.