Сергей Устюгов примет участие в «Сыктывкарской лыжне»

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов примет участие выступит на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня», которые пройдут на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной 26-27 ноября 2023 года.

«Наконец-то я добрался до Сыктывкара. Здесь очень много молодых спортсменов катается, хорошо готова трасса. Такой адреналин чувствуется, все готовятся к соревнованиям, в которых я тоже приму участие. Кто соскучился по зимним видам спорта, всех жду на лыжном комплексе Раисы Сметаниной», — цитирует Сергея Устюгова ИА «КомиИнформ».

В программе соревнований гонки на 10 и 15 км свободным стилем, которые пройдут 26 ноября, а на следующий день спортсменов ожидают забеги на 5 и 10 км классикой.