Кальво: мы с Тириль Венг уснули, пока смотрели мужскую эстафету на ЧМ-2023 в Планице

Чемпионка мира 2023 года в эстафете, норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво поделилась мнением о росте интереса к женским лыжным гонкам в сравнении с мужскими соревнованиями.

В ежегодном отчёте Nielsen, подготовленном по заказу Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), указано, что женские гонки Кубка мира в прошлом сезоне посмотрели 519 млн зрителей, а мужские — 367 млн человек.

«Я понимаю, с чем это связано. Это был чертовски захватывающий год для женского лыжного спорта. Было много тех, кто боролся за места на подиуме в каждой гонке, было действительно весело. Может быть, не очень хорошо, когда лучшими в гонке оказываются 8-10 норвежцев. Мы с Тириль Венг уснули, пока смотрели мужскую эстафету на чемпионате мира. В прошлом сезоне в борьбе были лишь норвежцы, но сейчас, похоже, среди них появится один финн. Возможно, напряжения будет больше», — приводит слова Кальво NRK.