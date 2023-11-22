Юлия Ступак: в группе Бородавко всегда собирались более талантливые спортсмены, нежели я

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) рассказала, чем отличаются тренерские подходы её бывших наставников Маркуса Крамера и Юрия Бородавко.

«В группе Юрия Викторовича всегда собирались более силовые спортсмены, в каком-то плане даже, наверное, более талантливые, нежели я, более заряженные. Они выполняют баснословные нагрузки. Каркас команды состоит именно из таких людей, готовых идти на эту жёсткую пахоту как на амбразуру. У меня с детства, со времён работы с супругами Ветровыми, на первом месте был разговор, диалог. Тем более у меня от природы пытливый ум и всегда интересно понять, для чего я выполняю то или иное упражнение, для чего нужна та или иная тренировка. С возрастом данное желание только усиливалось.

Когда в сборную пришёл Маркус Крамер, он с каждым из нас садился и очень тщательно всё обсуждал. Зачем мы поедем, например, на тот или иной сбор, почему будем выполнять конкретный объём работы, когда начнём скоростные тренировки. За шесть лет, скажу честно, мы очень сроднились с Маркусом. Наверное, меня хорошо понимает только Сергей Устюгов. Недавно с ним вспоминали, насколько Крамер чувствовал нас как спортсменов. В моей судьбе это прямо подарок», — приводит слова Ступак RT.