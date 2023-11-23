Терентьева: Саша очень сильно поменялся. Вспоминаю, с каким пацаном начинала встречаться

Российская лыжница Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) рассказала, как изменился её муж Александр в ходе их взаимоотношений.

«Саша очень сильно поменялся. Я вспоминаю, с каким пацаном начинала встречаться, и совсем другое сейчас. Вся ответственность на нём. А я просто за ним», — сказала Терентьева в эфире «Матч ТВ».

Лыжники сборной России Александр и Наталья Терентьевы сыграли свадьбу в конце сентября этого года.

Наталья является чемпионкой Олимпийских игр в эстафете. Также спортсменка имеет по одной серебряной и по две бронзовых награды Олимпиад и чемпионатов мира в различных видах программы. Наталья выигрывала «Тур де Ски» и общий зачёт Кубка мира. На счету Александра Терентьева две бронзовые награды ОИ-2022.