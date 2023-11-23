Степанова — о травме на тренировке перед гонкой Кубка России: рабочие моменты, бывает

Олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала растяжение, полученное на тренировке перед стартом гонки на 10 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка России по лыжным гонкам, проходящего в Вершине Тёи, а также сам результат соревнований.

«Повреждение руки? Рабочие моменты, бывает. Если честно, своим результатом я недовольна. Всегда есть над чем работать», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Вероника Степанова одержала победу в первой гонке Кубка, пройдя трассу с результатом 24.25,9. На втором месте с отставанием в полминуты Алина Пеклецова, третьей к финишу пришла Мария Истомина, проигравшая победительнице 54,8 секунды. Все спортсменки, вошедшие в призовую тройку, представляют Архангельскую область.