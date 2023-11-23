Сорин: с самого начала гонки, когда Степанова стала лидером, я был спокоен

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подвёл итоги женской гонки с раздельным стартом на 10 км на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи. Победительницей гонки стала лыжница Вероника Степанова.

«Нормальные эмоции от первой гонки. Это открытие сезона. Всё организовано было отлично. Небольшой мороз, трасса жёсткая. Проблем сегодня никаких не было.

Если бы сегодня была у Степановой цель на результат, можно было бы скинуть несколько секунд. Главной же задачей было посмотреть, как она будет чувствовать себя, сравнить себя с соперницами, юниорками, которые себя проявили на первом старте, с Пеклецовой, Никитиной. Поэтому было волнение, ведь было неясно, насколько Пеклецова сильна, она выиграла на прошлой неделе, но Вероника там не бежала. Было интересно посмотреть, как будет Вероника выглядеть с ней. С самого начала гонки, когда Вероника стала лидером, я был спокоен. Знал, что если она со старта не проигрывает, то и дальше не будет. Всё прошло спокойно, как и должно было быть.

Настя Прокофьева сейчас не в самом хорошем состоянии находится, в некой яме. Будем разбираться, что происходит второй старт подряд. Пока не могу сказать, в чём причина. Лиза разбегается. Да, десятое место — это не то, на что она рассчитывала. Но конкуренция сейчас сильнее, чем в прошлом году. Сегодня она в первой половине боролась хорошо, на втором круге просела, а на третьем могла снова с Истоминой и Никитиной поработать. Лиза — та спортсменка, которой нужно разбегаться, разгоняться.

Участие Фалеевой планировалось сегодня. Она разминалась до последнего, но буквально за 30 минут до старта возникли проблемы по медицинской части. Она со слезами ушла домой. Думаю, сейчас медицинский штаб поработает и на спринт она в субботу сможет выкинуть».

Татьяна сейчас конёк точно пропускает. Сейчас есть проблемы со стопой. Наши врачи колдуют, пытаются решить проблему. По крайней мере она сейчас может кататься классикой. Надеюсь, сегодня будем делать работу после обеда. Планируем, что в воскресенье она выйдет на старт.

Вероника могла не выйти на старт? Да. Она на тренировке на спуске упала на руку, был ушиб. Делали снимок, боялись, что будет вывих. Опасения не подтвердились. Она растянула связки. Нужно было время. Мы не знали, хватит ли времени до гонки, чтобы палец пришёл в себя. Боль ушла, она могла палку крепко держать. В первый день утром она вообще с одной покаталась, вечером уже с большим темляком, но палку не держала ещё. А вчера боль отступила, уже в обед понимали, что она выйдет на старт», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.