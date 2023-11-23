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Мария Истомина: третье место — нормальный результат. Думала, что будет хуже

Мария Истомина: третье место — нормальный результат. Думала, что будет хуже
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Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала своё выступление в женской разделке на 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсменка заняла третье место.

«Гонка далась очень тяжело. У меня перед сезоном было очень много болезней, и это, можно сказать, моя третья скоростная работа за подготовительный сезон. Тяжело работается, мышцы отвыкли от скорости. Я немного подмёрзла, пока ждала старта. По ходу гонки было нормально, не обращала внимания на мороз – только после финиша замёрзли ноги.

Для меня это нормальный результат, я думала, что будет хуже. Вчера, когда был просмотр, чувствовала, что мне будет тяжело на гонке. Рассчитывала, что будет ещё хуже. Сейчас я довольна – ещё разгонюсь за счёт стартов и к следующему этапу подойду в оптимальной форме», — сказала Истомина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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