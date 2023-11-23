Коростелёв: у меня серьёзно увеличился тренировочный объём. Теперь важно его переварить

Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен занял третье место.

«План сегодня был такой: помедленнее начать, постабильнее продолжить. То, как я раскладывался на Кубке Хакасии, когда сразу ломанулся и попробовал удержаться, было экспериментом. На Кубке России экспериментировать уже не стоит. Пошёл как планировал. Посмотрел на разгоне – всё вроде нормально. И дальше старался держаться. Главное – стабильно.

В прошлом сезоне в Вершине Тёи хорошо бежал? Ну было бы неплохо и сейчас так же продолжить (смеётся). У меня серьёзно увеличился тренировочный объём. Я посчитал – процентов на 20 больше, чем было в прошлом подготовительном периоде. Теперь важно переварить этот объём и подойти к главным стартам в лучшей форме. Конечно, сегодняшней гонкой очень доволен», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.