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Коростелёв: у меня серьёзно увеличился тренировочный объём. Теперь важно его переварить

Коростелёв: у меня серьёзно увеличился тренировочный объём. Теперь важно его переварить
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Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен занял третье место.

«План сегодня был такой: помедленнее начать, постабильнее продолжить. То, как я раскладывался на Кубке Хакасии, когда сразу ломанулся и попробовал удержаться, было экспериментом. На Кубке России экспериментировать уже не стоит. Пошёл как планировал. Посмотрел на разгоне – всё вроде нормально. И дальше старался держаться. Главное – стабильно.

В прошлом сезоне в Вершине Тёи хорошо бежал? Ну было бы неплохо и сейчас так же продолжить (смеётся). У меня серьёзно увеличился тренировочный объём. Я посчитал – процентов на 20 больше, чем было в прошлом подготовительном периоде. Теперь важно переварить этот объём и подойти к главным стартам в лучшей форме. Конечно, сегодняшней гонкой очень доволен», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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