Никитина: четвёртое место — всегда обидно, но раньше-то я и в десятку не попадала

Российская лыжница Екатерина Никитина прокомментировала четвёртое место в разделке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Вершине Тёи.

«Гонкой очень довольна. По сравнению с Кубком Хакасии самочувствие было намного лучше, но этот старт, наверное, помог разогнаться к первому этапу. Работалось вообще хорошо. И погода моя — холод, морозец, мне это всё по душе. Надеюсь, что следующие гонки пройдут так же хорошо.

Если бы я могла добавить в конце, то добавила бы. А так мы последний круг ехали бок о бок с Лизой Пантриной, потом нас Маша Истомина догнала, и мы втроём друг с другом бодались. Обидно ли, что сместили с третьего места? Четвёртое место — это всегда обидно, но не на таком уровне. Я раньше-то в десятку не попадала, а тут четвёртая! Призовые места оставлю на будущее, надо постепенно идти (улыбается).

Я себя считаю универсалом, так как не могу ни дисциплину любимую для себя выделить, ни ход — классический или коньковый. Но меня всё равно почему-то считают «конькистом» (улыбается)», — сказала Никитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.