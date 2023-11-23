Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке
Аудио-версия:
Комментарии

С 24 по 26 ноября в Руке (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира сезона-2023/2024.
Первый этап. Рука, Финляндия. Расписание соревнований

24 ноября

12:00 — спринт, классический стиль, квалификация (женщины)
12:30 — спринт, классический стиль, квалификация (мужчины)
14:30 — спринт, классический стиль, финал (женщины)
14:55 — спринт, классический стиль, финал (мужчины)

25 ноября

12:00 — 10 км, классический стиль (женщины)
14:15 — 10 км, классический стиль (мужчины)

26 ноября

12:00 — 20 км, масс-старт, свободный стиль (женщины)
14:35 — 20 км, масс-старт, свободный стиль (мужчины)

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android