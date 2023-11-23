Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

С 24 по 26 ноября в Руке (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира сезона-2023/2024.

Первый этап. Рука, Финляндия. Расписание соревнований

24 ноября

12:00 — спринт, классический стиль, квалификация (женщины)

12:30 — спринт, классический стиль, квалификация (мужчины)

14:30 — спринт, классический стиль, финал (женщины)

14:55 — спринт, классический стиль, финал (мужчины)

25 ноября

12:00 — 10 км, классический стиль (женщины)

14:15 — 10 км, классический стиль (мужчины)

26 ноября

12:00 — 20 км, масс-старт, свободный стиль (женщины)

14:35 — 20 км, масс-старт, свободный стиль (мужчины)

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.