Чемпион мира Фосс-Солевог подвергся критике за то, что вышвырнул протестующего с трассы

Австрийский горнолыжник и посол климатической кампании Protect Our Winters (Pow) Юлиан Шюттер раскритиковал поведение двукратного чемпиона мира по горным лыжам, норвежца Себастьяна Фосс-Солевога, вышвырнувшего экоактивиста с трассы во время соревнований.

«Некоторые норвежские спортсмены вели себя агрессивно. Это нехорошо. Никто не любит этих протестующих, но реагировать насилием совершенно неправильно. Очень тревожит тот факт, что многие другие спортсмены поддерживают действия норвежцев. Наш спорт не использует свою силу для влияния путём прославления насилия», — сказал Шюттер NRK.

Напомним, во время проведения первого этапа мужского Кубка мира в Австрии группа протестующих выбежала в финишную зону, забрызгав снег оранжевой краской и заблокировав спортсменам спуск.